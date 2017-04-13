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رمضان عبد المعز: تارك صلاة الجماعة "آثم"
رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: تارك صلاة الجماعة "آثم"

الخميس، 13 ابريل 2017 07:37 م

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز تركها لافتا إلى أن من صلى منفردًا “آثم” وإن كانت صلاته صحيحة، وذلك عند الإمام أحمد بن حنبل.
واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، بقول الله تعالى “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين”.

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