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تخصيص 8000 متر مربع لأول مجمع تعليم فني بـ «وادي فيران»
خالد فودة محافظ جنوب سيناء

تخصيص 8000 متر مربع لأول مجمع تعليم فني بـ «وادي فيران»

الخميس، 13 ابريل 2017 07:37 م
محيط: أ ش ا

قال المهندس مجدي موسى مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن المحافظ اللواء خالد فودة وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 8000 متر مربع لإنشاء أول مجمع للتعليم الفني بقرية “وادي فيران” التابعة لمدينة أبورديس.

ومن جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن المجمع يضم 3 مدارس فنية، الأولى للتعليم الصناعي والثانية للتعليم التجاري والثالثة للتعليم الزراعي، على أن تقبل الطلاب من أبورديس وأبوزنيمة وسانت كاترين، بالإضافة إلى إمكانية التحويل من المدن الأخرى إليها حسب المنطقة الجغرافية للطلاب.

وأشار عقل إلى أنه سوف يتم إنشاء هذه المدارس وتجهيزها على أحدث النظم العالمية وباستخدام تقنيات حديثة في التعليم.

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