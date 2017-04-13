وزير الدفاع الفرنسي يشيد بالديمقراطية التونسيةالخميس، 13 ابريل 2017 07:34 م
أشاد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، بـ “متانة” الديمقراطية التونسية إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وفي بيان أصدرته الرئاسة التونسية، أشاد الوزير الفرنسي “بمتانة الديمقراطية التونسية الناشئة التي استطاعت رغم حجم التحديات والمصاعب، أن تستمر وتتطور، ممّا يستدعي وقوف شركاء تونس، وفي مقدمتهم فرنسا إلى جانبها لمعاضدة جهودها في تحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب”.
ونقل البيان “حرص فرنسا على تعزيز تعاونها مع تونس في مجال الدفاع” وارتياح لودريان “لما تحقق من برامج ومشاريع تعاون خاصة في ميادين تبادل المعلومات”.
من جانبه، أكد السبسي “حرص الجانب التونسي على تكثيف التعاون مع فرنسا في مجال الدفاع وتسريع وتيرته، خاصة وأنّ البلدين يواجهان تحديات مشتركة” وفق المصدر نفسه.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى الوضع في ليبيا المجاورة لتونس. وفي هذا السياق قال لودريان: “الجميع يعلمون بأنه لن يتم التعامل عسكريًا مع الوضع في ليبيا ولن يكون هناك سوى تعامل سياسي”.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب بيان الرئاسة، “استعداد بلاده لتسهيل الوصول إلى حلّ توافقي بين مختلف الأطراف الليبية، مبرزًا مساندة فرنسا للمبادرة التونسية” في هذا الإطار.
وخلال زيارته لتونس، التقى لودريان أيضًا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ونظيره فرحات الحرشاني وعسكريين فرنسيين.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الذي كرر “ثقة” باريس بالديمقراطية التونسية الفتية.
وتعرضت فرنسا وتونس لاعتداءات إرهابية في 2015 و2016 وعززتا تعاونهما الأمني إبان ولاية الرئيس فرنسوا هولاند وخصوصًا على صعيد التدريب والاستخبارات.
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