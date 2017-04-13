أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن التعددية الفقهيه هى الحل الوحيد لاجتثاث الإرهاب والتطرف من العالم كله، لافتا إلى أنه تقبل الرأى الآخر فى الفقه يعمل على تطبيق تعاليم الدين الإسلامى والتسامح.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “لازم نفهم إن مفيش حد بيضمن الصواب والحقيقة أو الجنة، وربنا خالق الكون رفض أن يكون فى حد مستأثر بالعلم المطلق، ولما موسى قال إنه أعلم خلق الله، كان له تأديبا إلهيا، وهى أن يتصبح تلميذا لسيدنا الخضر”.