 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 08:25 مساءً
روابط سريعة
الجندى: هذا هو الحل الوحيد للإرهاب فى العالم
الشيخ خالد الجندي

الجندى: هذا هو الحل الوحيد للإرهاب فى العالم

الخميس، 13 ابريل 2017 07:34 م

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن التعددية الفقهيه هى الحل الوحيد لاجتثاث الإرهاب والتطرف من العالم كله، لافتا إلى أنه تقبل الرأى الآخر فى الفقه يعمل على تطبيق تعاليم الدين الإسلامى والتسامح.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “لازم نفهم إن مفيش حد بيضمن الصواب والحقيقة أو الجنة، وربنا خالق الكون رفض أن يكون فى حد مستأثر بالعلم المطلق، ولما موسى قال إنه أعلم خلق الله، كان له تأديبا إلهيا، وهى أن يتصبح تلميذا لسيدنا الخضر”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3