 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 08:28 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. أصالة تشارك فى مبادرة "إنيرجى" وتتبرع بالدم لصالح ضحايا الكنيستين
أصالة

بالصور.. أصالة تشارك فى مبادرة "إنيرجى" وتتبرع بالدم لصالح ضحايا الكنيستين

الخميس، 13 ابريل 2017 07:41 م

استجابت الفنانة أصالة لمبادرة راديو إنيرجى للتبرع بالدم لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية؛ حيث قامت اليوم بالتبرع بالدم  في بنك الدم بدار السلام.
وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعى أنها تعتزم التبرع بالدم يوم الخميس فى بنك الدم بدار السلام، استجابة لحملة “إنيرجى”، التى أطلقت مبادرة للتبرع بالدم من أجل مصابى التفجيرات تحت اسم “لأن الدم واحد” بهدف التبرع بالدم فى جميع المستشفيات، كما ناشدت المحطة مستمعيها بمشاركة المذيعين والعاملين بالمحطة جهود التبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث الإرهابى.

أصالة

أصالة

أصالة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3