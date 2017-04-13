استجابت الفنانة أصالة لمبادرة راديو إنيرجى للتبرع بالدم لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية؛ حيث قامت اليوم بالتبرع بالدم في بنك الدم بدار السلام.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعى أنها تعتزم التبرع بالدم يوم الخميس فى بنك الدم بدار السلام، استجابة لحملة “إنيرجى”، التى أطلقت مبادرة للتبرع بالدم من أجل مصابى التفجيرات تحت اسم “لأن الدم واحد” بهدف التبرع بالدم فى جميع المستشفيات، كما ناشدت المحطة مستمعيها بمشاركة المذيعين والعاملين بالمحطة جهود التبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث الإرهابى.