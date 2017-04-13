المالية: نستهدف تحقيق نمو 4.8% وفائض أولى 0.3% من الناتج المحلى الاجمالىالخميس، 13 ابريل 2017 07:34 م
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص وزارة المالية علي تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا علي حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا علي ان وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الاخري لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية و نظمتها وحدة ادارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة.
وقال كجوك إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والأدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الأصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأضاف كجوك “نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم الي 11% في العام التالي مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019”.
واضاف ان وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقي التخطيط الاستراتيجي تبني علي ما تحقق من قبل من خطط وبرامج مؤكدا ان قطاعي مكتب الوزير والامانة العامة بادوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
واكد نائب وزير المالية ان ورشة العمل الاخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول الي وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للاعوام الثلاثة المقبلة.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT