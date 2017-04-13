تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (ا.ع.ا) أحد مأموري ضرائب المهن الحرة لتقاضيه 35 ألف جنيه رشوه من أحد الأطباء مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه عن مزاولة المهنة من 300 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام احتياطيا .

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك (ب.ر) مأمور آخر بضرائب المهن الحرة في الواقعة وأصدرت أمرا بضبطه وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لتقاضيه رشوة مالية.