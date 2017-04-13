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صورة نادرة لعمر الشريف في سن المراهقة.. شاهد
عمر الشريف

صورة نادرة لعمر الشريف في سن المراهقة.. شاهد

الخميس، 13 ابريل 2017 07:26 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان المصري عمر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده.

عمر الشريف ظهر في الصورة وهو مع أصدقائه في المرحلة الثانوية، حيث كان طالبا في «فيكتوريا كوليدج»، بالإسكندرية وكان معه الفنان أحمد رمزي ويوسف شاهين.

عمر الشريف من مواليد 10 إبريل عام 1932، كان بدايته السينمائية بفيلم «صراع في الوادي»، وتزوج من الفنانة فاتن حمامة التي شاركته في بطولة عدد كبير من الأفلام وأنجبت ابنه طارق.

حلم الفنان عمر الشريف للوصول للعالمية حال بين استمرار زواجه من سيدة الشاشة العربية، وحقق شهرة واسعة بالخارج عندما قدم فيلم «لورنس العرب»، وانفصل بعد ذلك عن سيدة الشاشة ولكنه استمر في رحلة نجاحه.

عمر الشريف

عمر الشريف وبربرا سترايسند

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