العاهل المغربي يزور كوبا بعد انقطاع دبلوماسي دام 37 عامًا

أجرى العاهل المغربي محمد السادس، هذا الأسبوع زيارة خاصة لكوبا، حيث بدأ، بحسب الصحافة المغربية، تقاربًا مع هافانا في سابقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1980.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، وصول الملك المغربي وعائلته في 7 أبريل إلى الجزيرة التي يرأسها راؤول كاسترو.

ولم تتطرق الصحف الكوبية إلى الزيارة، لكن صحفيًا شاهد الملك المغربي خارجًا من فندق كبير في العاصمة الأربعاء.

وقال موقع “لو360” الإخباري المغربي الذي يعتبر مقربًا من الديوان الملكي، إن الملك انتهز فرصة زيارته هافانا للقاء مسئولين كوبيين، ما قد يشكل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بعد انقطاعها 37 عامًا.

وقطعت الرباط العلاقات بعد اعتراف هافانا بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي أعلنتها في 1976 جبهة “بوليساريو” وسط نزاع مع السلطات المغربية حول السيادة على الصحراء الغربية.