تحرص شركة “أبل”، على إطلاق تحديثات منتظمة لأجهزة “آيفون”، في سعيها إلى تعزيز وظائف الأجهزة وإصلاح ما ظهر فيها من ثغرات أمنية، لكن التحديث المرتقب iOS 10.3.2 سيدير ظهره للعديد من هواتف آيفون القديمة.

وبحسب ما ذكر موقع “BGR” المختص بأخبار التقنية فإن التحديث المرتقب لن يشمل جهاز آيفون 5 وآيفون 5C، وذلك بسبب معالجها المحدود.

وبالتالي ستعمل تلك الهواتف على الإصدار القديم من نظام التشغيل وتكون عرضة للتهديدات الأمنية التي تسدها أبل بشكل متواصل في تحديثاتها المتكررة.

وجرى إطلاق الهاتف غير المشمول بالتحديث الجديد سنة 2012، ولن يتمكن من الاستفادة من التحديثات اللاحقة على نظام التشغيل “iOS”.

وكشفت التحديثات الأخيرة لآبل عن عزمها وقف متابعة برنامج “آيفون 5” و”فايف سي”، على اعتبار أنها تتجه إلى إطلاق ميزات جديدة لا تلائم سوى المعالجات التي تصل سرعتها إلى 64 بت في أحدث أجهزة آيفون وآيباد.

وكانت آبل قد قررت في 30 أكتوبر الماضي، وقف التحديثات على آيفون 4، للسبب نفسه، كما أوقفت تسويق قطع الغيار الخاص بالهاتف، مما يعني أن مستخدميه سيستعينون بالمحلات التي ما زالت تتوفر على مخزون منها، في حال طرأ مشكل ما في هواتفهم.