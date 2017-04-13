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الخميس 13 ابريل 2017 06:35 مساءً
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ساويرس: عيد قيامة مجيد وربنا يبعد عننا ولاد الحرام
نجيب ساويرس

ساويرس: عيد قيامة مجيد وربنا يبعد عننا ولاد الحرام

الخميس، 13 ابريل 2017 06:35 م

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تهنئة متابعيه بعيد القيامة المجيد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا: “ربنا يبعد عنا ولاد الحرام”.

وكتب ساويرس: “عيد قيامة مجيد وكل سنة وإحنا كلنا طيبين وربنا يبعد عننا ولاد الحرام  ونحتفل مع بعض بإخوة إنسانية ومحبة ربانية تعلم أن الرب واحد”.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد عبر عن غضبه من التفجيرات التى حدثت أول الأسبوع الحالى، فى كنيستى “مار جرجس” بطنطا و”مار مرقس” بالإسكندرية، وراح ضحيتها أكثر من 45 شهيدا إضافة إلى عشرات المصابين، وقال تعليقا على الحادث: “يا جبناء هتروحوا من ربنا فين.. إن شاء الله الكاميرات هتجيبكم يا كفرة!”، مضيفا: “تفجير كنيسة طنطا عمل إرهابى جبان قام به مجرم إرهابى كافر مثواه جهنم وبئس المصير”.

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