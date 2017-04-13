فرانسيس” بابا الفاتيكان” لمصر خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجارى، فى دول الجوار ودعوة السائحين بجميع فنادق مصر لحضور قداس البابا فرانسيس، يوم السبت الموافق 29 أبريل.

وطالب “الدميرى”، فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، من الشركات الراغبة فى مشاركة هذا الحدث بالتواصل مع الهيئة وسرعة إخطارهم بأسماء الوفود وشركات السياحة المنظمة للرحلة وصورة ضوئية من جواز السفر لكل سائح لسرعة إجراء التنسيقات الأمنية فى هذا الشأن.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أهمية زيارة بابا الفاتيكان لمصر، ودورها السياسى فضلا عن إمكانية استغلال الزيارة سياحيا نظرة للمكانة العالمية لبابا الفاتيكان وإمكانية الترويج لمنتج العائلة المقدسة على هامش الزيارة.