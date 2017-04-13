كشف رئيس أنشطة الهواتف المحمولة في شركة سامسونغ للإلكترونيات، كوه دونغ جين، الخميس، أن طلبات الشراء المسبقة لهاتفها غلاكسي إس8 الجديد تجاوزت طلبات شراء سابقه إس7.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الكثير من العملاء لم ينزعجوا من حوادث احتراق جهاز نوت7، العام الماضي، وهو ما كبد العملاق الكوري الشمالي خسائر مادية فادحة.

ومن المقرر طرح الهاتف إس8 للبيع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من 21 أبريل، وسيلعب دورا محوريا في تعافي الشركة الكورية الجنوبية بعد السحب السريع لأجهزة نوت7 من السوق.

ولقي النموذج الجديد ترحيبا، وقال بعض المستثمرين والمحللين إنه قد يحقق مبيعات قياسية للشركة العملاقة خلال عامه الأول.

وقال كوه في إفادة صحفية “لا يزال الأمر مبكرا لكن رد الفعل الأولي من طلبات الشراء المسبقة التي بدأت في أماكن مختلفة في أنحاء العالم كان أفضل من المتوقع.”

وأضاف “إس8 سيكون الهاتف الأكثر أمانا في فئة غلاكسي حتى الآن بفضل إجراءات الأمان المطبقة لتجنب تلف البطارية الذي أدى لاحتراق بعض هواتف نوت7”.

ويتوقع محللون أن تسجل سامسونغ أفضل أرباح فصلية على الإطلاق خلال الفترة بين أبريل ويونيو بدعم مبيعات إس8 القوية وازدهار سوق رقائق الذاكرة التي من المتوقع أن تحقق إيرادات قياسية للقطاع في العام الحالي.