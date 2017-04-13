"إس 8" يتخطى كارثة "الهاتف القنبلة"الخميس، 13 ابريل 2017 06:33 م
كشف رئيس أنشطة الهواتف المحمولة في شركة سامسونغ للإلكترونيات، كوه دونغ جين، الخميس، أن طلبات الشراء المسبقة لهاتفها غلاكسي إس8 الجديد تجاوزت طلبات شراء سابقه إس7.
وتشير هذه المعلومات إلى أن الكثير من العملاء لم ينزعجوا من حوادث احتراق جهاز نوت7، العام الماضي، وهو ما كبد العملاق الكوري الشمالي خسائر مادية فادحة.
ومن المقرر طرح الهاتف إس8 للبيع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من 21 أبريل، وسيلعب دورا محوريا في تعافي الشركة الكورية الجنوبية بعد السحب السريع لأجهزة نوت7 من السوق.
ولقي النموذج الجديد ترحيبا، وقال بعض المستثمرين والمحللين إنه قد يحقق مبيعات قياسية للشركة العملاقة خلال عامه الأول.
وقال كوه في إفادة صحفية “لا يزال الأمر مبكرا لكن رد الفعل الأولي من طلبات الشراء المسبقة التي بدأت في أماكن مختلفة في أنحاء العالم كان أفضل من المتوقع.”
وأضاف “إس8 سيكون الهاتف الأكثر أمانا في فئة غلاكسي حتى الآن بفضل إجراءات الأمان المطبقة لتجنب تلف البطارية الذي أدى لاحتراق بعض هواتف نوت7”.
ويتوقع محللون أن تسجل سامسونغ أفضل أرباح فصلية على الإطلاق خلال الفترة بين أبريل ويونيو بدعم مبيعات إس8 القوية وازدهار سوق رقائق الذاكرة التي من المتوقع أن تحقق إيرادات قياسية للقطاع في العام الحالي.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT