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الخميس 13 ابريل 2017 06:26 مساءً
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خطوات بسيطة تخبرك بما يعرفه عنك فيس بوك
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خطوات بسيطة تخبرك بما يعرفه عنك فيس بوك

الخميس، 13 ابريل 2017 06:26 م

جميعنا نعلم أن موقع فيس بوك يجمع الكثير من المعلومات عن المستخدمين، ولكننا لا نعلم ماهيتها الحقيقية، لذا يمكن اتباع خطوات بسيطة لمعرفتها.

يعرف عملاق المواقع الاجتماعية كل شيء متعلق بأماكن تواجد المستخدمين، وكذلك يقوم بالدخول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها.

ويجمع موقع فيس بوك أيضا معلومات متعلقة بدخل المستخدمين، ونوع العطل المفضلة، وكذلك عمر سيارتك، وذلك من خلال تشكيل بعض الافتراضات العامة، على أساس ملف التعريف الخاص بك، والصور والإعجاب والأصدقاء.

ولكن في حال كنت لا تعلم ما يعرفه فيس بوك عن معلوماتك الشخصية بشكل دقيق، والتي قد يبيعها للشركات من أجل استهدافك لنشر الإعلانات، يمكنك التوصل إلى هذه المعلومات عبر خطوات بسيطة.

ويمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات والنقر على خيار “تحميل نسخة من بيانات فيسبوك الشخصية”، حيث سيتم إرسال بريد إلكتروني يمكن تحميله كملف “zip file”.

وسيوفر هذا الملف، مجموعة من المعلومات التي يجمعها فيسبوك عن المستخدمين، رسائلهم المرسلة، ومواقع تواجدهم، وكذلك معلومات الاتصال.

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