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تعرف على هاتف شاومي الجديد
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تعرف على هاتف شاومي الجديد

الخميس، 13 ابريل 2017 06:24 م

أكد عدد من المواقع المهتمة بمجال الهواتف الذكية أن هاتف شاومي “Mi6” سيزود بميزات تضاهي أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق.

ووفقا لموقع Gizmochina فإن أهم ميزة في الهاتف الجديد هي ماسح “قزحية العين”، الذي سيؤمن حماية إضافية للهاتف، والذي زودت به أحدث أجهزة سامسونغ.

أما عن التصميم الخارجي للجهاز فذكر الموقع أن Mi6 لن يتميز كثيرا عن سابقه من سلسلة Mi، باستثناء الإطارات الرقيقة للشاشة، والتي تشبه تلك الموجودة في هواتف “LG G6” و“Galaxy S8”.

وأكد الخبراء في Gizmochina أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة بمقاس 5.1 بوصة، بدقة عرض 1920х1080، ومعالج Snapdragon 835 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 أو6 غيغابايت، وداخلية بسعة 64 و128 غيغابايت، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل وأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

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