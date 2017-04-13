حظرت محكمة إيطالية شركة “أوبر” من العمل في البلاد، استنادا إلى عدم التزام الشركة بالقوانين المنظمة لعمل سائقي الإجرة.

وجاء حكم الحظر عقب دعوى قضائية رفعتها جمعيات حماية سائقي سيارات الأجرة في إيطاليا، ضد الشركة العالمية.

وقالت أوبر إيطاليا إنها صدمت بالقرار القضائي وهي تخطط للاستئناف، وجاء في البيان الصادر عن الشركة إن “الآلاف من السائقين المحترفين، مرخص لهم باستخدام تطبيق أوبر لكسب المال وتوفير وسائل نقل موثوق بها بكبسة زر واحدة”.

وتستخدم أوبر تطبيقا ذكيا للاتصال بين المستخدمين والسائقين، وتوفر الخدمة رحلات تقل تكلفتها عن سيارة أجرة محلية تقليدية، وقد أدى النمو السريع للشركة وخدماتها على مدى العامين الماضيين إلى إثارة غضب تنظيمات حماية السائقين في البلاد، باعتبار أن الشركة لا تلتزم بالقوانين السارية على سيارات الأجرة التقليدية.

ومنع قرار المحكمة الشركة من الترويج أو الإعلان عن خدماتها في إيطاليا، بما في ذلك خدمة أوبر بلاك، وأوبر لوكس، وأوبر فان، وبقية الخدمات الأخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر إلغاء خدماتها من بلد ما بسبب عدم تقيدها بالقوانين، حيث أن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها تعارض القوانين المتبعة في كل من البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وغيرها.