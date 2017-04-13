تطبيق مثير لعشاق "السيلفي"!الخميس، 13 ابريل 2017 06:17 م
أطلقت شركة Adobe المتخصصة في تعديل الصور، تطبيقا جديدا يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صور السيلفي الرديئة بشكل جذري.
وقد أصدر فرع “Sensei” التابع للشركة، والذي يركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فيديو دعائي يظهر للمستخدم قدرة التطبيق الجديد على تحويل صورة عادية إلى صورة مذهلة، باستخدام مجموعة من الأدوات المتطورة.
وتعمل مجموعة الأدوات التي يوفرها التطبيق على ضبط زاوية التصوير وتغيير عمق الصورة عن طريق ميزة “depth of field” فيما تقوم أداة أخرى تسمى “Liquify”، بجعل الصورة تبدوا وكأنها قد أخذت من زاوية أكثر “إغراء”.
كما تقدم ميزة أخرى للمستخدمين القدرة على إضافة تفاصيل ومؤثرات من صور أخرى لأشخاص آخرين، ويستعرض الفيديو الترويجي للتطبيق كيفية عمل جميع الأدوات، كما أصدر باحثون تابعون للشركة ومن جامعة كورنيل، مؤخرا، ورقة توضح هذه الميزة والتي أطلقوا عليها اسم deep photo style transfer “نقل صورة عميقة”، ومن جانبها لم تصدر الشركة الأمريكية أي تعليق بشأن هذا التطبيق لتأكيد أو نفي الخبر.
ويقول فريق “أدوب كرييتيف كلاود” خلال الفيديو الدعائي إن “التصوير الفوتوغرافي يتطلب منظورا صحيحا ومعدات عالية الدقة وخبرة في تعديل الصور”.
ويضيف إنه “من خلال الجمع بين التعديل التلقائي والبرمجيات القادرة على تعديل الصورة؛ نصبح قادرين على تحويل صورة شخصية سيئة إلى صورة نموذجية رائعة”.
وأجرت الشركة دراسة مع فريق بحثي خلال العام الماضي، لبحث التقنيات المتطورة داخل التطبيق الجديد، ومن غير الواضح ما إذا سيتوفر هذا التطبيق قريبا عبر الهواتف الذكية أم لا، إلا أنه يشير إلى اتجاه الشركة نحو التركيز على تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
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