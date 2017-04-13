استمرارًا لجهود القوات البحرية فى تأمين سواحل البلاد، وبناء على معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات تهريب كمية من المواد المخدرة داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر.. وطبقًا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، تم دفع عدد من الوحدات البحرية لتفتيش المنطقة والعائمات المشتبه بها، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على إحدى العائمات وتحمل اسم (أبو سعيد فنار 2017) وتحمل الجنسية اليمنية، وعلى متنها شخصين يمنيين الجنسية، وأثناء تنفيذ التفتيش تم العثور على (3) أجولة بداخلهم (74) لفافة لعقار الكبتاجون المخدر تقدر بحوالى (300 ) ألف قرص مخدر.

هذا وقد تم اقتياد العائمة وطاقمها والمضبوطات إلى قاعدة برنيس البحرية، وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

