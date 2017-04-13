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آي فون 8 يحل مشكلة مأخذ السماعة!
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آي فون 8 يحل مشكلة مأخذ السماعة!

الخميس، 13 ابريل 2017 06:15 م

تعتزم شركة آبل تزويد هاتف آي فون الجديد بمأخذ Smart Connector، الذي سيمكن المستخدم من توصيل الملحقات الإلكترونية بالهاتف الخاص به.

ووفقا لـ Ubergizmo، يمكن من خلال Smart Connector ربط الهاتف بنظارات الواقع المعزز، أو بالسماعات وغيرها من الأدوات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الموصل للشحن اللاسلكي.

وقد ظهر Smart Connector للمرة الأولى في آيباد برو، وكانت وظيفته آنذاك توصيل لوحة المفاتيح اللاسلكية.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لأحدث براءات اختراع شركة آبل، فإن آيفون 8 سيحصل على هيكل مصنوع من “المعدن السائل”، وهو خليط من الزركونيوم، والتيتانيوم والنيكل والنحاس والمعادن الأخرى، يشبه الزجاج بشكله الخارجي ويمتلك قدرة أكبر على مقاومة التآكل.

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