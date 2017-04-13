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جوجل تطلق تطبيقا جديدا يقدم آلاف الخدمات
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جوجل تطلق تطبيقا جديدا يقدم آلاف الخدمات

الخميس، 13 ابريل 2017 06:13 م

أصدرت جوجل في وقت سابق من هذا الأسبوع تطبيق “أريو” الجديد، الذي يقدم الآلاف من الخدمات الضرورية في حياتنا اليومية.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد على هذا التطبيق في جدولة الزيارات، ودفع ثمن الخدمات، كما يمكنهم الاطلاع على التعليقات لاتخاذ القرار النهائي.

وذكرت التقارير أن هذا التطبيق متوفر حاليا في مدينتين هنديتين فقط، بنغالور ومومباي، وهو متاح على جوجل بلاي.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى الفائدة التي سيقدمها تطبيق “أريو” في الهند، فهو مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحلية.

وتقدم جوجل منصة من الخدمات المحلية عبر التطبيق، بما في ذلك UrbanClap وSwiggy وZomato وFreshmenu، ويمكن الاستفادة منها اعتبارا من اليوم.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن كل شيء يخص تطبيق “أريو”، فقد يكون لديها مخطط بنشر هذا التطبيق على نطاق واسع خارج الهند، والتي تعد الخيار الأفضل لاختبار العديد من خدمات جوجل.

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