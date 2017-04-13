صدر بيان مشترك عن قيادة مركز تنسيق مكافحة الإرهاب في سوريا، والذي تشرف عليه موسكو، يلمح لاتفاق عسكري بين موسكو وطهران ودمشق على التعهد بالرد على أي هجوم أمريكى محتمل على الأراضى السورية.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، ذكر مركز تنسيق مكافحة الإرهاب أن موسكو وطهران ودمشق تعهدت بالرد على أي اعتداء أمريكي على سوريا فيما يرجح الخبراء أن يكون الرد الروسي على غرار دعم موسكو لفيتنام قبل عقود.

وورد في البيان الصادر في 10 أبريل الجاري عن المركز المذكور الذي يضم روسيا وإيران والعراق وسوريا، “أن العدوان الأمريكي على سوريا كان تجاوزا للخطوط الحمر، وأن موسكو وطهران ودمشق سترد بقوة على أي عدوان أو تجاوز جديد من أي طرف كان، والولايات المتحدة على علم تام بقدرتنا على الرد.”

وأعقب صدور البيان المذكور الذي لم يؤكده الكرملين أو ينفيه، مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أعرب فيها الجانبان “عن رفض موسكو وطهران القاطع لأي اعتداء أمريكي على بلد مستقل ذي سيادة في انتهاك صريح للقانون الدولي”.

في تحليل تبعات الضربة الأمريكية، يجمع المراقبون الروس على ضرورة ألا يكون رد موسكو مماثلا، أي الطلقة بطلقة، أو استهداف المدمرات الأمريكية في المتوسط، وذلك تفاديا للتصعيد الذي قد يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة وحرب عالمية ثالثة لن تحمد عقباها.

ويشير المراقبون كذلك، إلى أنه ورغم لهجة التصعيد التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه من غير المرجح أن يستمر في المغالاة في مراهناته تفاديا لإرغام موسكو وطهران على الرد العسكري المباشر.

وانطلاقا من هذا الطرح، واستنادا إلى التجربة الأمريكية في فيتنام، يرجح إيجور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة “الدفاع القومي” الروسية، شروع روسيا وإيران في إمداد الجانب السوري بأحدث ما لديهما من وسائط دفاع جوي، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث من قبل، نظرا لعدم حاجة دمشق للدفاع الجوي وانشغال جيشها بقتال “داعش” على الأرض.

وأضاف كوروتشينكو أنه سيتعين في هذا الإطار على الجيش السوري تعزيز راداراته قبل كل شيء، ولا سيما تلك القادرة على اعتراض الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وفي مقدمتها صواريخ “تاماهوك” الأمريكية.