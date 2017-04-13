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خرائط جوجل تلغي إحدى أبرز مزاياها
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خرائط جوجل تلغي إحدى أبرز مزاياها

الخميس، 13 ابريل 2017 06:08 م

ألغت جوجل ميزة تعديل الخرائط، في 31 مارس الماضي، معللة هذه الخطوة بسوء استعمال المستخدمين لميزة التعديل.

وأطلقت خرائط جوجل ميزة التعديلات على ملايين العناصر العام 2008، من أجل تحسين تجربة استخدام التطبيق، وتسهيل إمكانية مساهمة جميع المستخدمين في التغييرات التي تتم على الخرائط.

كما تشمل ميزات التعديل على خرائط جوجل:

- إضافة مكان.

- تعديل المعلومات حول الصفحة.

- مشاركة مزيد من التفاصيل حول مكان ما.

- الإشراف على التعديلات.

- تحرير أجزاء الطريق.

إلا أن الأمر تغير الآن، فلن يستطيع مستخدمو الخرائط تعديل أي خريطة أو معلومة، أو إضافة أي تفاصيل.

وصرحت الشركة في بيان لها: “سوف نواصل إضافة ميزات تعديل جديدة على خرائط “جوجل” بشكل مستمر”.

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