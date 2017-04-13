لافروف يستبعد تحقق نتائج مباحثاته مع تيلرسون في المستقبل القريب

استبعد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس إمكانية تتحقق نتائج في المستقبل القريب لمباحثاته الأخيرة مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بيد أنه أشار إلى تناول عدد من القضايا التى طرحت خلال الاجتماع بطريقة روتينية.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن لافروف قوله “أحب الطريقة التي عقدنا بها اجتماعنا أمس، كما اتفقنا على إقامة حوار يومي مباشر حول عدد من القضايا الرئيسية، ولكن نتائج المحادثات قد تستغرق بعض الوقت لكي تظهر على أرض الواقع”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن محادثة هامة جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتيلرسون واستغرقت ساعتين تقريبا.

وأضاف لافروف “لقد عقدنا ايضا محادثات قبل اجتماعنا فى الكرملين وبعد المؤتمر الصحفي أجرينا محادثة غير رسمية لمدة ساعة حول الفرص المحتملة في تعزيز العلاقات بين موسكو وواشنطن”.

وفي أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه مهامه في فبراير التقى تيلرسون على مدى ساعات نظيره الروسي في لقاء ظهر جليا خلاله الخلاف التام بينهما بشأن مسؤولية السلطات السورية عن هجوم كيميائي في خان شيخون بمحافظة ادلب في الرابع من أبريل، وأيضا حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.