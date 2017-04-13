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بوينج تستعرض مركبتها التي ستتوجه لمحطة الفضاء الدولية
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بوينج تستعرض مركبتها التي ستتوجه لمحطة الفضاء الدولية

الخميس، 13 ابريل 2017 06:03 م

عرضت شركة بوينج الأمريكية شريط فيديو يظهر خطة الطيران التي ستقوم بها المركبة CST-100 STARLINER، التي صنعتها لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

ويظهر في الفيديو رواد الفضاء على متن المركبة التي من المقرر أن تطلق باستخدام الصاروخ “Atlas V”، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يذكر أن بناء CST-100 Starliner من قبل بوينغ جاء كجزء من برنامج “الطاقم التجاري”، الذي أعلنت عنه وكالة ناسا سابقا، كمبادرة لإرسال روادها الأمريكيين إلى الفضاء على متن مركبات أمريكية الصنع بدلا من المركبات الروسية، حيث تم منح شركتي بوينغ و”سبيس إكس” عقودا لتطوير مركبات فضائية تجارية للوكالة، لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

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