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محافظ الوادي الجديد يعلن موافقة "التخطيط" على دعم مشروع "الظهير الزراعي"
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

محافظ الوادي الجديد يعلن موافقة "التخطيط" على دعم مشروع "الظهير الزراعي"

الخميس، 13 ابريل 2017 06:05 م
خاص: محيط

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، عن موافقة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد على دعم مشروع “الظهير الزراعي” بالمحافظة، الذي يهدف لزراعة 250 فدانا بكل قرية كمرحلة أولى لصالح الشباب.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إنه التقى وزيرة التخطيط اليوم لاستعراض آليات تنفيذ هذا المشروع، الذي من شأنه تحقيق طفرة تنموية في الوادي الجديد، موضحا أن الوزيرة وافقت على دعم أول 10 قرى، وفي حالة نجاح المشروع سوف يتم استكمال باقي قرى المحافظة.

وأضاف الزملوط أن ذلك المشروع يسهم في زيادة إنتاج محصول القمح.. مشيرا إلى أن موافقة وزيرة التخطيط على تدبير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات الخدمية المتوقفة بمحافظة الوادي الجديد.

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