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قائد الجيش اللبناني: أمن المخيمات الفلسطينية جزء من الأمن الوطني الشامل
الجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني: أمن المخيمات الفلسطينية جزء من الأمن الوطني الشامل

الخميس، 13 ابريل 2017 06:01 م

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إن أمن المخيمات الفلسطينية، وأي بقعة من الأراضي اللبنانية، هو جزء من الأمن الوطني الشامل، داعيا كافة القوى إلى الإسهام في حماية الاستقرار من خلال عدم إيجاد أي ملاذ آمن للإرهابيين والمطلوبين للعدالة، والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية، المنتشرة في مدينة (صيدا) ومحيط مخيم (عين الحلوة) لإلقاء القبض عليهم.

ودعا العماد جوزيف - خلال جولة قام بها فى محيط مخيم عين الحلوة وصيدا اليوم /الخميس/ - قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير الأمنية، لاسيما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية المواطنين ومنع تسلل الخارجين على القانون.

وأكد أن الجيش سيرد بحزم على أي استهداف يطال المراكز العسكرية أو التجمعات السكنية المحيطة بالمخيم، وأي محاولة لنقل الاشتباكات إلى خارجه، لافتا إلى أنه من غير المقبول استمرار الإقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، كونه يعرض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر، وينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا

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