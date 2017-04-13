اعتقلت السلطات التركية 27 شخصًا يشتبه في دعمهم لتنظيم الدولة “داعش”، واحتمالية تخطيطهم لهجمات خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة “جمهورييت”، حسب وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، اليوم الخميس، أنَّ الاستخبارات التركية علمت بأنَّ تنظيم “الدولة” دعا لمهاجمة مراكز اقتراع خلال الاستفتاء.

وأضافت أنَّه كإجراء احترازي، تمَّ تنفيذ عدة مداهمات خلال الأيام الأخيرة ضد عدد من الأشخاص الذين يشتبه في دعمهم لتنظيم “الدولة” الذي يحظى بشبكات دعم مهمة بين المواطنين الأتراك.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص في مدينة مرسين جنوبي البلاد وصادرت عدة وثائق، إلا أنَّها عثرت على سلاح واحد وبندقية صيد بدون ترخيص.

وفي محافظة كيركالي بالأناضول الوسطى، تمَّ اعتقال خمسة مشتبه بهم وتمَّت مصادرة أعلام لتنظيم “الدولة” ومسدس، فيما أصدرت محكمة أمرًا بالحبس الاحتياطي لـ13 معتقلاً في مداهمة سابقة.

ومن المقرر أن يصوِّت الأتراك الأحد المقبل على تغيير دستوري اقترحته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويسعى لتعزيز النظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني الحالي ومنح سلطات أكبر للرئيس.