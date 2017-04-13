سترسل إلى القمر بعثات مأهولة طويلة الأمد، لكن قبل ذلك يجب دراسته جيدا بواسطة مركبات غير مأهولة.

أعلن ذلك، سيرغي ليميشيفسكي، مدير عام شركة “لافوتشكين” المصنعة للأجهزة الفضائية، وأوضح قائلا: “من المستبعد أن يهبط الإنسان على سطح القمر في المستقبل القريب. إلا أن غزو القمر سيجري على غرار استصلاح قارة القطب الجنوبي حيث تنشأ محطات مأهولة دائمة. لكن قبل ذلك سيدرس القمر جيدا بواسطة الأجهزة الفضائية الأوتوماتيكية التي ستمهد لإقامة الإنسان هناك”.

ويرى سيرغي ليميشيفسكي أن البرنامج القمري يجب أن يقضي أولا بإنشاء قاعدة أوتوماتيكية تضم محطة كهربائية، وروفرات (عربات ذاتية الحركة)، ومراصد فضائية لدراسة الكون، وبعد ذلك يمكن التفكير في إرسال رواد الفضاء إلى تلك القاعدة ليقيموا هناك بالتناوب.

وقال سيرغي ليميشيفسكي أيضا إن الوكالة الفضائية الأوروبية ستساهم في البرنامج القمري الروسي، وذلك بناء على اتفاقات موقعة بينها وبين شركة “روسكوسموس” الروسية. وأوضح أن الوكالة الفضائية الأوروبية ستزود أول مسبار أوتوماتيكي روسي، سيرسل إلى القمر العام 2019، بكاميرات فائقة الدقة ستستخدم لهبوطه على سطح الكوكب، وجهاز سيجمع عينات من التربة.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي قد وظف 1.4 مليار يورو لتمويل البرامج الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الأوروبية، بما في ذلك مشاركة أوروبا في برنامج المحطة الفضائية الدولي والبرنامج القمري الروسي الأوروبي.