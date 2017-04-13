لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جرَّاء حريق اندلع خلال احتفال ديني شرقي السنغال.

وقال سيدوغوي المتحدث باسم الحكومة السنغالية، في تصريحاتٍ أوردتها الأناضول”، اليوم الخميس “الحريق اندلع مساء أمس في قرية ميدينا غوناس، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا على الأقل وجرح آخرين”.

وقدَّم الرئيس السنغالي تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكِّدًا أنَّ وفدًا من وزارة الداخلية السنغالية سيزور مكان الحادث.

وذكر التلفزيون الحكومي السنغالي أنَّ الرياح الشديدة والمساكن المؤقتة سهَّلت انتشار النار على امتداد واسع، مشيرًا إلى أنَّ السبب في اندلاع الحريق لم يتضح بعد.

ويجتمع آلاف المسلمين من السنغال وغينيا وجامبيا ودول إفريقيا الغربية سنويًّا في قرية ميدينا غوناس لإحياء احتفال ديني، يعرف محليًّا باسم موسم داكا، ويعد واحدًا من المواسم الدينية المعروفة في السنغال، ويجذب سنويًّا آلاف الأشخاص من السنغال والدول المجاورة، وينظم في منطقة خارج المدينة حيث يتجمهر آلاف الناس تحت الخيم، ويستمعون للمحاضرات الدينية ويقيمون مجالس للذكر.