قال كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه سيتم تطوير منطقة الأهرامات الأثرية التي تبدأ من دهشور حتى أبو رواش بشكل كامل لتضاهي أكبر المناطق الأثرية في العالم.

وأضاف محافظ الجيزة -أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس- أنه من المنتظر أن تشمل هذه المنطقة المتحف الكبير الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في مارس 2018 على أن يتم افتتاحه بشكل كامل في 2022.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء مدخلي منطقة الأهرامات من ناحية أبوالهول ومينا هاوس، في إطار خطة تطوير الدولة لمنطقة الأهرامات، على أن يتم نقل مسرح الصوت والضوء بناحية طريق الفيوم، وأكد أن هناك رؤية واضحة يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، لكي تضاهي منطقة الأهرامات أكبر دول العالم على مستوى المناطق الأثرية.

وأوضح الدالي أن هذه الرؤية تشمل ردم ترعة المنصورية، وهو ما تم حتى الآن، ويتبقى الرصف الكامل للطريق، وأيضا ترعة المريوطية، وأن جزءا كبيرا من تطوير المنطقة يتم على نفقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين.