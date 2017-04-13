أجندة إخبارية ليوم الجمعة 14 أبريلالخميس، 13 ابريل 2017 06:14 م
القاهرة.. تفتتح وزارة الأوقاف، 10 مساجد جديدة فى محافظات “المنوفية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والأقصر والفيوم وسوهاج والدقهلية وأسوان والإسماعلية”، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد بجميع المحافظات.
القاهرة.. ينظم صندوق التنمية الثقافية، ملتقى “بكرة أحلى من النهاردة” لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة، وذلك في قصر الأمير طاز.
القاهرة.. يتوجه الفنان سامح الصريطي، إلى مدينة تطوان المغربية، للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لصناعة الإعلام والاتصال،تحت شعار “الدراما وقيم المواطنة”، خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري .
بورسعيد.. تختتم، فعاليات الملتقى القممي الثالث للتنمية البشرية، المقام بمشاركة طلاب من 24 جامعة مصرية تحت شعار “بالعلم والعمل تحيا مصر”.
الغردقة.. يشهد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وبطولة العالم المفتوحة للإسكواش للسيدات، والمقامتين بمدينة الغردقة.
الإسماعيلية.. يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة من مسجد المستشار على عبد الهادي بالإسماعيلية، وذلك عقب افتتاحه بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.
الغردقة.. تختتم، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتغذية الذي تنظمه الجمعية المصرية للتغذية والمركز الإقليمي للأغذية بوزارة الزراعة تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، المقام بالغردقة .
القاهرة.. تقدم فرقة أوبرا القاهرة بالتعاون مع أوركسترا أوبرا القاهرة، عرض أوبرا ” توسكا”، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
القاهرة.. يحيى الفنان ضياء عزالدين، حفلا غنائيا على مسرح معهد الموسيقى العربية.
القاهرة.. يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل مركز تنمية المواهب.
دمنهور.. تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة ” الأخوة أبو شعر”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية، وحفلا موسيقيا تحييه فرقة “النفيخة”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.
الإسماعيلية.. يلتقى فريقا الإسماعيلي والشرقية، فى الخامسة مساءا، على استاد الإسماعيلية، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع 22 المؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم، و يلتقي فريقا وادي دجلة وطلائع الجيش، فى الثامنة، على استاد القاهرة الدولي.
القاهرة- مدريد.. يلتقي فريقا ابتليتك بلباو ولاس بالماس الإسباني، فى التاسعة إلا الربع مساء، على ملعب سان ماميس، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
القاهرة- تونس.. يلتقي فريقا الصفاقسي التونسي و رايل كلوب دو كاديوغو البوركيني، فى السابعة مساء، على استاد الطيب المهيري، وذلك فى إطار مباريات الكونفيدرالية الإفريقية.
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