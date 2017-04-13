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صاحب مخبز يقتل عاملا بسبب خلاف على الخبز بأسيوط
طعن - سكينة - سلاح ابيض

صاحب مخبز يقتل عاملا بسبب خلاف على الخبز بأسيوط

الخميس، 13 ابريل 2017 06:07 م

أقدم صاحب مخبز على قتل عامل في قرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بأسيوط، بسبب خلاف على شراء الخبز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول «ع. م. أ»- عامل مقيم المعصرة- «جثة هامدة»، إثر إصابته بطعنتين بالصدر من الناحية اليمنى.

بانتقال ضباط مباحث المركز وسؤال شقيقه «م. م. أ» -عامل-، اتهم «ك. ج. ع»- صاحب مخبز بلدي-، بالتعدي على شقيقه وقتله بسبب خلاف نشب بينهما على شراء الخبز.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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