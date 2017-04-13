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الخميس 13 ابريل 2017 04:38 مساءً
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محلل إسرائيلي: إذا فاز أردوغان بالاستفتاء سينهي الدولة العلمانية
اردوغان

محلل إسرائيلي: إذا فاز أردوغان بالاستفتاء سينهي الدولة العلمانية

الخميس، 13 ابريل 2017 04:38 م
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قال المحلل الإسرائيلي، إيال زيسر، إن الاستفتاء الذي سيجريه الرئيس التركي رجب أردوغان، لتعديل بعض مواد الدستور لتعزيز صلاحياته تهدف إلى نقل تركيا من نظام حكم برلماني يشبه المعمول به في إسرائيل وأوروبا، إلى نظام رئاسي كالمتبع في الولايات المتحدة، والذي يمنح قوة هائلة للرئيس.

وأضاف في مقال نشر في صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن تركيا ليست الولايات المتحدة ولا يوجد بها النظام الديمقراطي، أو الترتيبات والتوازنات والمحددات لضبط أداء الرئيس وصلاحياته، موضحًا أنه إذا فاز سينهي عصر كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية العلمانية.

ولفت إلى أن أردوغان ينتظر هذه اللحظة منذ بداية مشواره السياسي، لذا عمل على تحقيق أغلبية في البرلمان التركي، للتصديق على التعديلات المقترحة في الدستور قبل طرحها للاستفتاء.

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