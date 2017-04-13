قرر محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الخميس حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة إلا بتصاريح خاصة من مديرية التموين.

وقال محافظ المنيا -خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح بالمحافظة- إنه سيتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها إلى أقرب جهة مسوقة معتمدة داخل المحافظة على أن يتم صرف قيمتها وفقا للأسعار المحددة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017.

وأضاف أن اللجنة قررت فتح الشون الترابية أمام المزارعين كنقاط تجميع فقط (ترانزيت) لمدة 72 ساعة لاستقبال محصول القمح، وأن موسم توريد القمح سيبدأ يوم 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم بعدها نقل هذه الكميات المجمعة إلى الشون والصوامع المعتمدة والمستوفاة للشروط والمواصفات المقررة والتي يبلغ عددها 19 شونة وصومعة على مستوى المحافظة.

واستعرض البديوي -خلال الاجتماع- عدداً من الإجراءات والضوابط الخاصة بتوريد القمح المحلى موسم 2017، وخطة وأماكن التخزين والتجميع، وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفقاً لجدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين.

بدوره، استعرض وكيل الوزارة التموين بالمحافظة بحضور الدكتور محمود يوسف، موقف الشون والصوامع ونقاط التجمع المختلفة في المحافظة والطاقات الاستيعابية لكل منها للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير المزيد من الأماكن لسد كافة احتياجات المحافظة، ولفت إلى أن المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة تبلغ 236 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتم توريد 415 طنا من القمح خلال هذا العام بزيادة قدرها 82 ألف طن عن العام الماضي.

وأوضح أن أسعار شراء القمح المحلى لمحصول 2017 تحددت بسعر 555 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جرام، و565 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط و575 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلوجرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط لجميع الأصناف، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وأن يقتصر تسويق محصول القمح المحلى على الجهات الآتية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاه للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية .