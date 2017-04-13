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الخميس 13 ابريل 2017 04:37 مساءً
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المسدس الأسطوري"ماكاروف" أول سلاح في الفضاء
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المسدس الأسطوري"ماكاروف" أول سلاح في الفضاء

الخميس، 13 ابريل 2017 04:36 م

ذكرت شركة “كلاشينكوف”، في تصريح لها بمناسبة عيد رواد الفضاء، أن مسدس “ماكاروف” الأسطوري يعد أول سلاح ناري يتواجد في الفضاء.

وأوضحت إدارة الشركة أن المسدس كان من بين تجهيزات بدلة رائد الفضاء الأول، يوري غاغارين، حيث زود بخمسة مخازن، بثماني طلقات لكل منها.

وكان بإمكان أول رائد فضاء استخدام السلاح، في حال الهبوط الاضطراري في مكان خاطئ، كوسيلة للدفاع عن النفس.

وفيما بعد، تم استبدال مسدسات “ماكاروف”، التي تسلح بها رواد الفضاء، بمسدسات صيد بثلاث طلقات نارية.

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