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الخميس 13 ابريل 2017 04:37 مساءً
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"المالية" تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه
وزارة المالية

"المالية" تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه

الخميس، 13 ابريل 2017 04:37 م
خاص: محيط

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 397ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 428ر19%، وسجل أقل عائد 001ر19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 131ر19%، في حين سجل أقصى عائد 159ر19%، وأقل عائد 19%.
وأوضحت أنه جرى أيضا طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 263ر17%، فيما بلغ أعلى سعر 34ر17%، وأقل سعر 15ر17%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 208ر17%، في حين بلغ أعلى سعر 24ر17 %، وأقل سعر 15ر17%.
وكانت المالية قد قررت طرح أذون وسندات خزانة اليوم بدلا من /الأحد/ و/الإثنين/ المقبلين، وذلك بمناسبة عطلة شم النسيم.

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