أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن حضور الجماهير مباريات فريقى الأهلى والزمالك فى البطولات المحلية قرار يعود إلى الجهات الأمنية.

وكان مجلس النواب أصدر توصية إلى الاتحاد بضرورة الحضور الجماهيري للقاءات قطبى الكرة المصرية فى المسابقات المحلية عقب الأحداث الإرهابية التى جرت فى كنيستى مارجرجس والمرقسية بطنطا والإسكندرية.

وقال سويلم فى تصريحات له اليوم: الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة يرحبان بإعادة الجماهير إلى المدرجات سواء فى لقاءات الأهلى والزمالك أو غيرها وفقا لضوابط صارمة.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية لديها رؤية خاصة بعودة المشجعين إلى المدرجات، لافتا إلى أن القرار يعود إلى مسئولى الأمن، مشددا على أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تأمين المباريات سواء فى حضور الجماهير من عدمه.