أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون عن أسباب تدهور العلاقات الروسية - الامريكية، وكذلك احتمالات التسوية السورية، وذلك خلال اجتماعهما أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن بيسكوف القول “قدم بوتين تقريرا مفصلا إلى تيلرسون، حول موقف الجانب الروسي عن الاسباب التي دفعت العلاقات الثنائية مع الجانب الامريكي إلى مثل هذا الوضع المحزن الذي هي عليه الآن”.

وفي أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه مهامه في فبراير التقى تيلرسون على مدى ساعات نظيره الروسي سيرجي لافروف في لقاء ظهر جليا خلاله الخلاف التام بينهما بشأن مسئولية السلطات السورية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون بمحافظة ادلب في الرابع من أبريل، وأيضا حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.