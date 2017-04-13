قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، “إن بلاده ستقدم آخر مقترحاتها للاتحاد الأوروبي عقب الاستفتاء الدستوري المزمع التصويت عليه يوم الأحد القادم”.

وأضاف الوزير التركي -حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الخميس- أنه عقب تقديم المقترح لحل أزمة الحصول على تأشيرات دخول الاتراك لدول الإتحاد الأوروبي ، سيتم تقييم الفترة المقبلة، وسيتم إطلاع الشعب على القرارات التي سيتم اتخاذها.

وأشار إلى أن بلاده تريد حل مشكلة التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه من حق بلاده الحصول على رفع التأشيرة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لأنه جزء من آخر اتفاقية الهجرة تم توقيعها.

وفي سياق آخر، أكد جاويش أوغلو، أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لحل القضية القبرصية، في حين أن قبرص اليونانية لا تبذل جهودا جادة في حل القضية.

وأوضح أن تركيا تنظر إلى الخطوات التي اتخذتها قبرص اليونانية حول مخزون الغاز الطبيعي والبترول الموجود حول قبرص بالخطأ.