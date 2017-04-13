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رجال يد الأهلي يؤدون مرانا خفيفا بالمغرب استعدادا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية
يد الاهلي

رجال يد الأهلي يؤدون مرانا خفيفا بالمغرب استعدادا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 13 ابريل 2017 04:26 م
أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، مرانا خفيفا اليوم /الخميس/، على أحد الشواطئ القريبة من مقر إقامة الفريق بالمغرب؛ استعدادا لأولى مباريات الفريق أمام كينشاسا الكونغولي ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة الكابتن عاصم حماد، إقامة مران بدني خفيف على الشاطئ، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد، بعد خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس، والتي فاز بها الفريق 29ـ23.

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