على غرار البرلمان.. "في حب مصر للمحليات" تطلق مبادرة "مصر أقوى من الإرهاب"

أعلنت قائمة في حب مصر للمحليات عن إطلاق مبادرة بعنوان “مصر أقوى من الإرهاب”، والتي تشمل إقامة مؤتمرات وندوات توعوية لمناهضة الفكر الإرهابي والتكفيري الذي يستقطب الشباب ما يخلق شخص عدوا لدينه ولوطنه.

وقال منسق عام القائمة محمد عزت إن تلك المبادرة سوف تبدأ وتنطلق من محافظة بني سويف يوم غد الجمعة تحت شعار “مصر أقوى من الإرهاب” لتكون الانطلاقة من صعيد مصر مرورا بعدة محافظات مثل السويس والبحيرة والغردقة والأقصر والقاهرة ثم باقي المحافظات.

وأكد عزت أن ذلك جاء إيمانا بأن مناهضة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل فكرية وتنويرية وهذا هو الدور الذي يجب علينا جميعا كمجتمع أن نساعد فيه وبقوة.