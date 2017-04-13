زعمت الكاتبة الإسرائيلية عميرا هس، أن قرار الرئيس الفلسطيني، عباس أبو مازن، تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يعمق الشرخ بين الضفة الغربية والقطاع.

وقالت الكاتبة الإسرائيلية اليوم الخميس في تحليل نشر في صحيفة “هاآرتس” العبرية: إن قرار تقليص الرواتب جاء بناء على تقدير خاطئ من رئيس السلطة الفلسطينية وهو أن الخطوة ستساعد في تقليص حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت الكاتبة أن قضية تقليص الرواتب تعد أحد دلالات الفشل السياسي الكبير لسلطة أبو مازن.

وأوضحت أن أبو مازن بدلًا من أن يناضل لوقف الانفصال بين قطاع غزة، والعزلة التي فرضتها إسرائيل منذ عام 1993م، خاصة في عام 2007 لعب دورًا في تعميقها.