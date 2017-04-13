 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 04:36 مساءً
روابط سريعة
كاتبة إسرائيلية: أبو مازن يتبع سياسات فاشلة لإسقاط حماس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كاتبة إسرائيلية: أبو مازن يتبع سياسات فاشلة لإسقاط حماس

الخميس، 13 ابريل 2017 04:19 م
متابعات

زعمت الكاتبة الإسرائيلية عميرا هس، أن قرار الرئيس الفلسطيني، عباس أبو مازن، تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يعمق الشرخ بين الضفة الغربية والقطاع.

وقالت الكاتبة الإسرائيلية اليوم الخميس في تحليل نشر في صحيفة “هاآرتس” العبرية: إن قرار تقليص الرواتب جاء بناء على تقدير خاطئ من رئيس السلطة الفلسطينية وهو أن الخطوة ستساعد في تقليص حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت الكاتبة أن قضية تقليص الرواتب تعد أحد دلالات الفشل السياسي الكبير لسلطة أبو مازن.

وأوضحت أن أبو مازن بدلًا من أن يناضل لوقف الانفصال بين قطاع غزة، والعزلة التي فرضتها إسرائيل منذ عام 1993م، خاصة في عام 2007 لعب دورًا في تعميقها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3