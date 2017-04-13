سلم الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، أمر هدم لمسجد “عبد الله السناوي” في حي دير السنة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص.

وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان “فخري أبو دياب” اليوم الخميس إن المسجد بني قبل عدة أعوام على أرض وقفية وبتبرعات من الأهالي ليخدم 4 آلاف من سكان الحي الذي يفتقر لوجود مسجد ومرافق عامة، نتيجة إهمال البلدية وعدم إعطائها تراخيص للبناء.

وأوضح أن هذا المسجد يأتي ضمن ستة مساجد مهددة بالهدم في البلدة، معتبرًا هدم المساجد بمثابة استفزاز لمشاعر الأمة، وتعد على حق العبادة، خاصة أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول بالمعاهدات والقوانين الدولية.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم شابين من داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى خارج المسجد.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت بتفتيش الشابين في منطقة باب الحديد (أحد أبواب الأقصى)، تمهيدا لتحويلهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.