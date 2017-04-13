توقع تقرير شركة كوليرز انترناشيونال، عن أسواق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تكون فنادق مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الأقل إشغالًا خلال موسم الربيع الحالي.

وقال التقرير إن إشغالات الفنادق في مدينة الغردقة خلال 3 أشهر في الفترة من أول مارس وحتى نهاية يتوقع أن تكون في حدود 34%، وشرم الشيخ 35%.

ويتوقع وفقا للتقرير أن تكون فنادق دولة الإمارات الأعلى إشغالا بنسب تتراوح بين 75 و88%، ثم الدوحة ومكة والمدينة ومسقط.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر الغرفة المتوقع في فنادق شرم الشيخ 35 دولار والغردقة 39 دولار، وهي أيضا الأقل بين فنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي رصدها التقرير.

وقال التقرير إنه رغم التوقعات التي تشير إلى تعافي صحة مستويات الإشغال في فنادق الغردقة إلا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار أدى إلى تدهور حاد في متوسطات السعر اليومي على مستوى السوق.

وفي القاهرة توقع التقرير أن يكون متوسط سعر الغرفة في فنادقها 114 دولار، وهو أعلى كثيرا مقارنة بالغردقة وشرم الشيخ، كما توقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 71%.

وفي الإسكندرية توقع متوسط سعر للغرفة 70 دولارا، ونسبة إشغال 75%.

وتعاني السياحة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، وزادت عمليات التفجيرات التي شهدتها كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا من اوجاع القطاع السياحي، حيث توقع عاملون في القطاع أن تساهم الأحداث الأخيرة في كنيتسي الإسكندرية وطنطا في ضعف الموسم السياحي خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

وسجل أعلى متوسط سعري لغرفة فندقية في فنادق الشرق الأوسط التي يرصدها التقرير 482 دولارا في فندق نخلة جميرا بمدينة دبي، ووصل إلى 281 دولارا في مرسى دبي وجميرا بيتش ريزدنس، و242 دولار في فنادق مدينة الكويت.