وكيل مجلس النواب يشيد بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصينالخميس، 13 ابريل 2017 04:19 م
أكد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين وتطورها لتصل إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين (زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر فى يناير 2016 وزيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015)، إضافة إلى الزخم الذى شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الشريف اليوم مع عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى صن شونلان والوفد المرافق لها.
وقدم الشريف - خلال اللقاء - لمحة مختصرة حول تركيبة مجلس النواب الحالى، والقوانين التى أصدرها سواء فى مجال حقوق الإنسان أو فى المجال الاقتصادى، كما تطرق إلى قانون الاستثمار المزمع إقراره خلال الفترة القادمة، والذى يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والضمانات، وسيكون لها مردود إيجابي على الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة القادمة.
وشدد الشريف على دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير، وترحيبها بالتعاون مع الصين فى هذا الإطار من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتأكيد على تكامل هذه المبادرة مع مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.
من جانبها، قدمت عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى صن شونلان العزاء في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأكدت دعم بلادها لمصر في كافة سياساتها التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أشادت بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة أنها شهدت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عهد الرئيس السيسي.
على صعيد آخر، قدمت رئيسة الوفد الصيني لمحة عامة حول سياسات الصين التنموية التي ارتقت بمعدلات النمو الاقتصادي في الصين، وقللت مستويات البطالة، وقضت على نسبة كبيرة من الفقر.
وأكدت تقدير الصين للجهود المصرية لاستكشاف طريقها الخاص في التنمية؛ بما يتفق مع خصوصية المجتمع المصري، كما أشادت في هذا السياق بالإنجازات التي حققها مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الأول والحالي، خاصة في المجال التشريعي.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT