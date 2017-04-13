اليابان: بيونج يانج قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بالسارينالخميس، 13 ابريل 2017 04:16 م
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية ربما تكون قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بغاز الأعصاب السارين وسط مخاوف من أن تجري الدولة المعزولة سادس تجاربها النووية أو تطلق مزيدا من الصواريخ قريبا.
وأضاف آبي في جلسة للبرلمان “هناك احتمال أن تكون كوريا الشمالية لديها بالفعل القدرة على إطلاق صواريخ برؤوس حربية من السارين.”
وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشأن استمرار برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع تحذير الولايات المتحدة من أنها قد تتخذ إجراءات أحادية وأرسلت مجموعة بحرية قرب المنطقة في استعراض للقوة يستهدف منع إجراء مزيد من التجارب.
وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الخامسة بعد المئة لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونج يوم السبت المقبل وهو أكبر عيد وطني في البلاد ويعرف باسم “يوم الشمس” وسبق أن احتفل زعماؤها بهذه المناسبة باختبار أسلحة.
وأطلقت بيونجيانج العديد من الصواريخ هذا العام كان أحدثها في الخامس من أبريل نيسان عندما أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي. وأجرت خامس اختباراتها النووية في التاسع من سبتمبر أيلول 2016.
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