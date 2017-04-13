قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تستعد لشهر رمضان بعقد عدة لقاءات مع أكبر 10 جمعيات ومؤسسات أهلية خلال الأسبوع المقبل بشأن تنسيق المساعدات لتغطية أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها اليوم على هامش توقيع بروتوكول للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بين جمعية الأورمان والشركة المنفذة بقيمة 130 مليون جنيه.

وأضافت انه تم توزيع 5.5 مليون “شنطة رمضان” خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد خريطة بالمناطق المستهدفة لتوزيع كراتين رمضان بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث ستتضمن المناطق الأكثر فقرا والمحافظات النائية وسيتم إعداد قائمة بأسماء المستفيدين وكذلك التنسيق مع القوات المسلحة التي تقوم بدور كبير في توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية ،حيث سيتم إمدادها بأسماء الأسر المستحقة.