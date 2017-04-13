دافع المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، الذي كان حادا على غير العادة في مخاطبة المندوب البريطاني، إثر احتجاجه على تعطيل روسيا مشروع قرار دولي يدين دمشق.

وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الخميس - “لم تصدر عن مندوبنا أي إهانة، والقضايا التي يبحثها مجلس الأمن الدولي تتسم بالحدة، حيث تطال في معظم الأحيان حال العلاقات الدولية الراهن ومستقبلها”.

وأضاف: “أن التراخي اليوم، ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل، الأمر الذي يحتم علينا الدفاع عن مصالح بلادنا اليوم وليس غدا، حتى ولو اضطررنا للدفاع بشراسة عن هذه المصالح”.

وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، قد خاطب المندوب البريطاني ماثيو رايكفورت بحدة، على خلفية اتهامات الأخير العارية عن الصحة لدمشق باعتداء خان شيخون الكيميائي، وزعمه بدعم موسكو للنظام السوري وتأييدها لاستخدام السلاح الكيميائي ما أفقدها الثقة.

وقال سافرونوف للمندوب البريطاني: ” أنتم تشعرون بالذعر، وقد سُرق النوم من عيونكم عندما علمتم بنيتنا التعاون مع الولايات المتحدة على المسار السوري، وهذا أمر تخشونه”، مضيفا: “انتم تفعلون كل ما في وسعكم لإجهاض التعاون الروسي الأمريكي، انظر إلي، ولا تصرف نظرك عني يا هذا، لا تهرب بنظراتك بعيدا”.