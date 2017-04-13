قال الخبير السياحي محمد يوسف، إنه يعد لمبادرة للسياحة الريفية في مصر، وأهمية استغلال مشروع المليون ونص المليون فدان في تفعيل المبادرة.

وأوضح يوسف أن السياحة الريفية صناعة استثمارية في غاية الأهمية، تعود بمئات الملايين للدخل القومي، إلا أنه لتحقيقها لا بد من توافر رؤية مصرية هادفة وطامحة، خاصة وأن هناك عشرات الفرص التي يمكن استغلالها لتنمية السياحة الريفية في محافظات مصر، على غرار أمريكا والدول الأوروبية والغربية المتقدمة، والتي بدأ فيها هذا النوع من السياحة منذ أكثر من 100 عام.

واشار إلى أن السياحة الريفية تحتاج إلى منظومة كاملة من الدولة، بداية من تنمية الريف وتطوير البنية التحتية للطرق والصحة والصورة العامة، والخدمات مروراً بالتنسيق بين الوزارات المعنية بملف السياحة وتنمية القرى والمجتمع، لافتاً إلى أن تدعيم هذه المنظومة بالطريقة الصحيحة يدر ملايين الجنيهات للاقتصاد المصري.