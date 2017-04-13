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الأسد: الهجوم الكيميائي على خان شيخون مفبرك 100%
بشار الاسد

الأسد: الهجوم الكيميائي على خان شيخون مفبرك 100%

الخميس، 13 ابريل 2017 04:07 م
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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الهجوم الكيميائي على خان شيخون في ريف إدلب مفبرك مائة في المائة.

وشدد الأسد خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” على عدم امتلاك بلاده أي أسلحة كيميائية.

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