قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الهجوم الكيميائي على خان شيخون في ريف إدلب مفبرك مائة في المائة.

وشدد الأسد خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” على عدم امتلاك بلاده أي أسلحة كيميائية.